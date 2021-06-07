***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler70.000.000 2.671.694 -1.377.027 730.815 17.918.062 48.106.958 138.050.502 70.777 138.121.279Transferler145.875 47.961.083 -48.106.958Dönem Karı (Zararı)8.351.176 8.351.176 51.783 8.402.959Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-100.293 -100.293 -100.293Dönem Sonu Bakiyeler70.000.000 2.671.694 -1.477.320 876.690 65.879.145 8.351.176 146.301.385 122.560 146.423.945Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677Transferler847.688 59.403.947 -60.251.635Dönem Karı (Zararı)7.558.762 7.558.762 96.106 7.654.868Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)259.592 259.592 259.592Sermaye Arttırımı6.493.531 6.493.531 6.493.531Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-154.553 -154.553 -4.900 -159.453Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 7.631.052 -1.939.353 1.724.378 115.513.318 7.558.762 230.488.157 294.058 230.782.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.685.269 16.830.142Dönem Karı (Zararı)7.654.868 8.402.959Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.654.868 8.402.959Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.997.918 11.685.192Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.423.630 5.017.519Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-229.572 29.206Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-229.572 29.206Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.304.759 1.209.318Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.304.759 1.209.318Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.652.024 2.714.010Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.486.084 3.631.310Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri56.951 -93.409Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri108.989 -823.891Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler404.361 293.745İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler404.361 293.745Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.602.169 2.421.394Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-159.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-10.522.760 -2.122.969Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.437.310 -252.370İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-63.270 -164.432İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.374.040 -87.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.502.409 -1.744.687İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-148.193 -1.508.701İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.354.216 -235.986Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.308.435Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.098.257 2.062.869İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.841.855 -2.186.420İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.940.112 4.249.289Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler311.792 3.168.688İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)345.835 1.605.314İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-34.043 1.563.374İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.301.525 -5.357.469Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-3.162.815 -4.411.279Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-2.138.710 -946.190Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.130.026 17.965.182Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-394.930 -526.793Vergi İadeleri (Ödemeleri)-49.827 -608.247YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.769.909 -1.706.868Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.466.562 2.161.611Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.466.562 2.161.611Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.147.695 -3.838.659Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.147.695 -3.838.532Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-127Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-88.776 -29.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.000.832 -16.584.522Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.493.531Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.493.531Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.262.054Kredilerden Nakit Girişleri2.262.054Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.862.239 -15.044.784Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.862.239 -15.044.784Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-146.040 -170.482Ödenen Faiz-3.486.084 -3.631.310YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-85.472 -1.461.248NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-85.472 -1.461.248DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.290.830 25.311.906DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ25.205.358 23.850.658Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 25.205.358 25.290.830Ticari Alacaklar83.706.803 73.148.910İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 7.130.291 7.113.777İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 76.576.512 66.035.133Diğer Alacaklar13.355.589 10.853.180İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 148.193İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.207.396 10.853.180Stoklar9 3.078.780 7.387.215Peşin Ödenmiş Giderler10 21.478.943 11.454.945Diğer Dönen Varlıklar16 7.112.410 11.118.588ARA TOPLAM153.937.883 139.253.668TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR153.937.883 139.253.668DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 10.439.000 10.439.000Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 232.126.126 237.704.012Kullanım Hakkı Varlıkları13 3.124.512 3.199.177Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.986 4.156Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.986 4.156Peşin Ödenmiş Giderler10 5.404.031 8.259.036TOPLAM DURAN VARLIKLAR251.096.655 259.605.381TOPLAM VARLIKLAR405.034.538 398.859.049KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.031.906 7.802.487İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.031.906 7.802.487Banka Kredileri6 1.236.956 6.917.604Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 794.950 884.883Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.532.984 45.595.994İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.532.984 45.595.994Banka Kredileri6 45.532.984 45.595.994Ticari Borçlar41.507.720 38.352.512İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 858.893 2.700.748İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 40.648.827 35.651.764Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 5.270.231 4.703.487Diğer Borçlar1.642.225 2.243.012İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.642.225 2.243.012Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.466.537 322.497Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 5.424.961 49.827Kısa Vadeli Karşılıklar6.011.607 5.802.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 2.025.993 1.817.052Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.985.614 3.985.614Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.017.266 4.895.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 2.017.266 4.895.655ARA TOPLAM110.905.437 109.768.137TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER110.905.437 109.768.137UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.905.213 46.079.901İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.905.213 46.079.901Banka Kredileri6 37.750.331 45.868.912Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 154.882 210.989Diğer Borçlar579.382 233.547İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 579.382 233.547Uzun Vadeli Karşılıklar5.276.706 4.900.308Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 5.276.706 4.900.308Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 19.585.585 21.343.479TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.346.886 72.557.235TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER174.252.323 182.325.372ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar230.488.157 216.330.825Ödenmiş Sermaye17 100.000.000 93.506.469Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.691.699 5.432.107Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.691.699 5.432.107Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7.631.052 7.631.052Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.939.353 -2.198.945Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.724.378 876.690Yasal Yedekler1.724.378 876.690Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları115.513.318 56.263.924Net Dönem Karı veya Zararı7.558.762 60.251.635Kontrol Gücü Olmayan Paylar294.058 202.852TOPLAM ÖZKAYNAKLAR230.782.215 216.533.677TOPLAM KAYNAKLAR405.034.538 398.859.049Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 142.979.101 114.052.859Satışların Maliyeti18 -123.697.881 -98.926.356TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.281.220 15.126.503BRÜT KAR (ZARAR)19.281.220 15.126.503Genel Yönetim Giderleri19 -4.747.324 -4.071.384Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.738.522 4.701.156Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.022.457 -231.804ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.249.961 15.524.471Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-404.361 -293.745FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.845.600 15.230.726Finansman Gelirleri21 819.304Finansman Giderleri21 -4.407.867 -4.406.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.257.037 10.824.353Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.602.169 -2.421.394Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -5.424.961 -330.247Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.822.792 -2.091.147SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.654.868 8.402.959DÖNEM KARI (ZARARI)7.654.868 8.402.959Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar96.106 51.783Ana Ortaklık Payları7.558.762 8.351.176Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar259.592 -100.293Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)324.490 -125.366Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-64.898 25.073Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-64.898 25.073Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)259.592 -100.293TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.914.460 8.302.666Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları7.914.460 8.302.666http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940786BIST