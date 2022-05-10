***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler93.506.469 7.631.052 -2.198.945 876.690 56.263.924 60.251.635 216.330.825 202.852 216.533.677Transferler847.688 59.403.947 -60.251.635 0 0Dönem Karı (Zararı)7.558.762 7.558.762 96.106 7.654.868Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)259.592 259.592 259.592Sermaye Arttırımı6.493.531 6.493.531 6.493.531Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-154.553 -154.553 -4.900 -159.453Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 7.631.052 -1.939.353 1.724.378 115.513.318 7.558.762 230.488.157 294.058 230.782.215Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler108.000.000 85.667.097 -5.003.522 13.637.086 -2.181.651 6.727.900 110.509.796 52.341.691 369.698.397 661.808 370.360.205Transferler2.614.618 49.727.073 -52.341.691 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)6.126.206 6.126.206 81.966 6.208.172Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.739.635 -1.739.635 -1.739.635Dönem Sonu Bakiyeler13.637.086 -3.921.286 9.342.518 160.236.869 6.126.206 374.084.968 743.774 374.828.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.108.758 12.685.269Dönem Karı (Zararı)6.208.172 7.654.868Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.208.172 7.654.868Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler15.914.200 15.997.918Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.926.802 7.423.630Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler333.941 -229.572Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler333.941 -229.572Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.106.128 1.304.759Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.106.128 1.304.759Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler365.251 3.652.024Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler3.486.084Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri620.007 56.951Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-254.756 108.989Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-181.600Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-181.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler248.252 404.361İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler248.252İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler404.361Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.115.426 3.602.169Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-159.453İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.056.656 -10.522.760Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.208.957 -10.437.310İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.778.396 -63.270İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-46.987.353 -10.374.040Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.953.265 -2.502.409İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-696.268 -148.193İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.256.997 -2.354.216Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-59.643Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-59.643Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.764.172 4.308.435Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-7.347.635Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.118.119 3.098.257İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.042.061 -1.841.855İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)41.076.058 4.940.112Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)2.475.759Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler393.438Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)393.438Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler336.702 311.792İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)126.839 345.835İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)209.863 -34.043İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.952.998 -5.301.525Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.569.804 -3.162.815Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)383.194 -2.138.710Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.065.716 13.130.026Ödenen Faiz3.300.007Alınan Faiz-1.951.631Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-700.427 -394.930Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.604.907 -49.827YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.839.816 -1.769.909Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.219.458 12.466.562Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.219.458 12.466.562Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.993.064 -14.147.695Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.993.064 -14.147.695Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-17.841 -88.776Alınan Faiz1.951.631FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.005.774 -11.000.832Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.493.531Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.493.531Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri29.510.000 0Kredilerden Nakit Girişleri29.510.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.967.292 -13.862.239Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.967.292 -13.862.239Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-236.927 -146.040Ödenen Faiz-3.300.007 -3.486.084YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.725.284 -85.472NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.725.284 -85.472DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.346.524 25.290.830DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ54.621.240 25.205.358Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 54.621.240 57.346.524Finansal Yatırımlar1.313.600 1.132.000Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 1.313.600 1.132.000Ticari Alacaklar142.217.435 98.962.426İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 11.235.816 13.872.828İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 130.981.619 85.089.598Diğer Alacaklar13.576.760 10.623.495İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 696.268 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 12.880.492 10.623.495Stoklar10 23.943.354 10.179.182Peşin Ödenmiş Giderler18.776.649 11.945.637İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 7.704.859 8.525.500İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 11.071.790 3.420.137Diğer Dönen Varlıklar3.118.597 4.688.401İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 3.118.597 4.688.401ARA TOPLAM257.567.635 194.877.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR257.567.635 194.877.665DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 14.836.000 14.836.000Maddi Duran Varlıklar338.259.530 327.196.472Arazi ve Arsalar13 52.350.000 43.350.000Binalar13 18.543.018 18.235.270Tesis, Makine ve Cihazlar13 3.042 3.167Taşıtlar13 254.536.965 255.822.441Mobilya ve Demirbaşlar13 1.142.974 1.182.417Özel Maliyetler13 455.431 398.177Yapılmakta Olan Yatırımlar13 11.228.100 8.205.000Kullanım Hakkı Varlıkları14 2.944.332 3.142.706Maddi Olmayan Duran Varlıklar193 232Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar193 232Peşin Ödenmiş Giderler3.087.429 2.511.163İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 330.225 330.225İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 2.757.204 2.180.938Diğer Duran Varlıklar1.299.661 1.299.661İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar1.299.661 1.299.661TOPLAM DURAN VARLIKLAR360.427.145 348.986.234TOPLAM VARLIKLAR617.994.780 543.863.899KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.790.427 622.340İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar9.790.427 622.340Banka Kredileri7 9.398.585Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 391.842 622.340Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.039.133 40.893.685İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.039.133 40.893.685Banka Kredileri7 52.039.133 40.893.685Ticari Borçlar94.063.144 48.199.781İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 11.675.228 6.658.562İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 82.387.916 41.541.219Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 8.713.205 6.237.446Diğer Borçlar2.479.269 2.269.406İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 27.750 27.750İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.451.519 2.241.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.225.438 832.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.225.438 832.000Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 406.979 4.604.907Kısa Vadeli Karşılıklar8.985.202 8.138.794Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 2.764.938 1.918.530Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.220.264 6.220.264Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.752.033 3.120.587İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 3.752.033 3.120.587ARA TOPLAM181.454.830 114.918.946TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.454.830 114.918.946UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar23.448.456 25.456.210İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar23.448.456 25.456.210Banka Kredileri7 23.294.709 25.296.034Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 153.747 160.176Diğer Borçlar1.151.213 1.024.374İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9 1.151.213 1.024.374Uzun Vadeli Karşılıklar10.106.634 6.376.235Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 10.106.634 6.376.235Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 27.004.905 25.727.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.711.208 58.584.748TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER243.166.038 173.503.694ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar374.084.968 369.698.397Ödenmiş Sermaye18 108.000.000 108.000.000Geri Alınmış Paylar (-)18 -5.003.522 -5.003.522Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 85.667.097 85.667.097Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.715.800 11.455.435Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.715.800 11.455.435Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13.637.086 13.637.086Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.921.286 -2.181.651Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.342.518 6.727.900Yasal Yedekler4.338.996 1.724.378Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler5.003.522 5.003.522Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları160.236.869 110.509.796Net Dönem Karı veya Zararı6.126.206 52.341.691Kontrol Gücü Olmayan Paylar743.774 661.808TOPLAM ÖZKAYNAKLAR374.828.742 370.360.205TOPLAM KAYNAKLAR617.994.780 543.863.899Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 208.741.296 142.979.101Satışların Maliyeti19 -187.565.941 -123.697.881TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.175.355 19.281.220BRÜT KAR (ZARAR)21.175.355 19.281.220Genel Yönetim Giderleri20 -12.800.253 -4.747.324Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 4.686.579 1.738.522Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -1.718.772 -1.022.457ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.342.909 15.249.961Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 181.600Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-248.252 -404.361FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.276.257 14.845.600Finansman Gelirleri23 1.951.631 819.304Finansman Giderleri23 -4.904.290 -4.407.867SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.323.598 11.257.037Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.115.426 -3.602.169Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -406.979 -5.424.961Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -1.708.447 1.822.792SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.208.172 7.654.868DÖNEM KARI (ZARARI)6.208.172 7.654.868Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar81.966 96.106Ana Ortaklık Payları6.126.206 7.558.762Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.739.635 259.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.171.106 324.490Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler431.471 -64.898Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi431.471 -64.898Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.739.635 259.592TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.468.537 7.914.460Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.468.537 7.914.460http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028887BIST