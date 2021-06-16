***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 15.06.2021Genel Kurul Tarihi 14.07.2021Genel Kurul Saati 15:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ESENYURTAdres Zafer Mah. 139. Sok. No:1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,4 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca 2021 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,6 - Şirketin 2020 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması,7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ‘'İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,10 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıklaması doğrultusunda küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında bilgi verilmesi.14 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Tureks A.Ş. 2020 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 14.07.2021 Çarşamba günü saat 15.00'de Zafer Mahallesi 139.Sokak No:1 Esenyurt / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde toplanarak yapılmasına, toplantı gündeminin aşağıda belirtilen şekilde tespitine, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942662BIST