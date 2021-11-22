***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
22.11.2021 18:05
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulunun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme raporu ekte yer almaktadır. Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979004
BIST
17:571.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,02
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
17:5711,2559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2851
En Düşük
10,9592
17:5712,6633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0444
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7080
En Düşük
12,3613
17:57657,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -10,66
|Açılış
|: 657,59
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler17:57
|DITAS
|27,72
|39.663.234
|% 10,00
|
|EDATA
|11,00
|39.288.220
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|247.754.887
|% 9,99
|
|KONYA
|947,80
|158.944.241
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.439.738
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|486.071.271
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|96.972.838
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,25
|25.684.751
|% -8,91
|
|TGSAS
|17,57
|40.818.942
|% -6,29
|
|THYAO
|17,62
|2.510.831.845
|% 3,10
|
|GARAN
|11,94
|1.679.989.697
|% -0,91
|
|SISE
|11,22
|1.475.172.111
|% -0,27
|
|KRDMD
|8,28
|1.221.343.867
|% 1,22
|
|TSPOR
|9,10
|916.733.328
|% 6,06
|
|ODAS
|1,65
|503.938.221
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,55
|898.581.840
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,28
|1.221.343.867
|% 1,22
|
|THYAO
|17,62
|2.510.831.845
|% 3,10
|
|GARAN
|11,94
|1.679.989.697
|% -0,91
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2290
|11,2559
|% 0,04
|
|Euro
|12,6283
|12,6633
|% -0,35
|
|Sterlin
|15,0369
|15,1123
|% -0,29
|
|Frank
|12,0384
|12,1109
|% -0,25
|
|Riyal
|2,9865
|3,0015
|% -0,14
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-30,69
|
|Altın Gr.
|658
|658
|-9,98
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,52
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|8,87
|8,88
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,89
|78,89
|0,00
|
Seans Raporu
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