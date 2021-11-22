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***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

22.11.2021 18:05
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişk


***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Sermaye Piyası Kurulunun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının  Belirlenmesinde  Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme raporu ekte yer almaktadır. Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979004


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KENT 172,70 1.397.330 % 10,00  
FENER 33,02 247.754.887 % 9,99  
KONYA 947,80 158.944.241 % 9,99  
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Riyal 2,9865 3,0015 % -0,14  
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17:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.817 -30,69  
Altın Gr. 658 658 -9,98  
Cumhuriyet 4.353 4.419 -33,00  
Tam 4.335 4.446 -26,06  
Yarım 2.095 2.151 -12,61  
Çeyrek 1.051 1.075 -6,30  
Gümüş.Ons 24,49 24,52 -0,08  
Gümüş Gr. 8,87 8,88 -0,02  
B. Petrol 78,89 78,89 0,00  
Seans Raporu 17:57
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