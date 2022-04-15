***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyası Kurulunun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme raporu ekte yer almaktadır. Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021178BIST