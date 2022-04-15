***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
15.04.2022 17:25
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyası Kurulunun VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi uyarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme raporu ekte yer almaktadır. Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021178
BIST
17:552.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 18,01
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.497
En Düşük
2.472
17:5514,6333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0296
|Açılış
|: 14,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
17:5515,8457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0057
|Açılış
|: 15,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
17:55928,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,28
|Açılış
|: 928,38
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler17:55
|IHAAS
|16,94
|18.416.952
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|22.985.132
|% 9,97
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|OYYAT
|54,10
|169.351.476
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.432.601
|% 9,95
|
|ERSU
|4,90
|61.615.088
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.411.049
|% -4,92
|
|PKART
|17,38
|13.788.882
|% -4,51
|
|AKENR
|1,72
|20.172.310
|% -3,37
|
|ESCOM
|8,83
|20.938.174
|% -3,29
|
|GARAN
|13,86
|2.398.962.552
|% 1,17
|
|THYAO
|37,70
|2.255.150.090
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,93
|1.591.459.764
|% -1,68
|
|YKBNK
|5,20
|1.315.944.437
|% 1,17
|
|HEKTS
|22,30
|1.295.872.151
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,93
|1.591.459.764
|% -1,68
|
|TSKB
|1,88
|578.698.841
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,20
|1.315.944.437
|% 1,17
|
|ODAS
|2,33
|576.862.702
|% 0,87
|
|GARAN
|13,86
|2.398.962.552
|% 1,17
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6315
|14,6333
|% 0,20
|
|Euro
|15,8185
|15,8457
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0495
|19,1450
|% -0,00
|
|Frank
|15,4563
|15,5494
|% 0,12
|
|Riyal
|3,8890
|3,9085
|% 0,13
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,29
|
|Altın Gr.
|928
|928
|1,24
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|