***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gözden geçirilen ve ekte detayı verilen kredi derecelendirme notlarımızı bilgilerinize sunarız.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA- (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207586BIST