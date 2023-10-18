***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.10.2023 18:37
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gözden geçirilen ve ekte detayı verilen kredi derecelendirme notlarımızı bilgilerinize sunarız.
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA- (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207586
BIST
'
18:057.843
En Düşük
|Değişim
|: -3,36%
|| -272,35
|Açılış
|: 7.965
|
|Önceki Kapanış
|: 8.115
|
7.837
En Yüksek
8.015
18:0528,0019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0676
|Açılış
|: 28,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0100
|
28,3228
En Düşük
27,9012
18:0529,5339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0470
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
30,0250
En Düşük
29,4868
18:051.752,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.752,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.728,59
|
1.767,55
En Düşük
1.725,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INGRM
|412,60
|425.092.828
|% 10,00
|
|HKTM
|75,35
|345.401.042
|% 10,00
|
|MAALT
|1.199,50
|538.267.058
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.476,40
|716.052.861
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,47
|18.347.574
|% 10,00
|
|ENSRI
|37,46
|154.452.483
|% -10,00
|
|QNBFL
|1.168,20
|26.831.166
|% -10,00
|
|QNBFB
|312,20
|12.212.864
|% -9,98
|
|SARKY
|36,90
|96.189.641
|% -9,82
|
|CASA
|152,60
|23.301.652
|% -9,70
|
|THYAO
|216,50
|6.391.011.118
|% -3,82
|
|TUPRS
|141,20
|5.934.144.862
|% -2,22
|
|BRSAN
|928,00
|4.051.465.734
|% -5,64
|
|ASTOR
|119,00
|3.962.210.188
|% -2,46
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|ZOREN
|5,94
|2.227.559.734
|% -5,11
|
|EKGYO
|7,33
|2.021.299.496
|% -3,93
|
|YKBNK
|18,46
|3.367.965.235
|% -4,25
|
|PETKM
|21,54
|3.162.042.720
|% -5,77
|
|KATMR
|2,65
|380.950.493
|% -5,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9954
|28,0019
|% 0,24
|
|Euro
|29,4983
|29,5339
|% -0,16
|
|Sterlin
|33,9273
|34,0974
|% -0,08
|
|Frank
|31,0572
|31,2443
|% 0,41
|
|Riyal
|7,4454
|7,4827
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|24,27
|
|Altın Gr.
|1.752
|1.752
|23,17
|
|Cumhuriyet
|12.160
|12.344
|232,00
|
|Tam
|11.846
|11.970
|199,00
|
|Yarım
|5.941
|6.008
|100,00
|
|Çeyrek
|2.962
|3.004
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|22,82
|22,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,52
|20,55
|0,04
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|1,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EMKEL
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 423, 280 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 31.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 385, 403 adet işlem
-
17:57DGNMO
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 779, 722 adet işlem
-
17:56BYDNR
Yüzde -5.92 oranında düşüşle 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 580 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 888 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 8 altında . İşlem hacmi 90, 084.00 milyon TL de