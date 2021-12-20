***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
20.12.2021 09:20
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17.12.2021 tarih ve BİAŞ-18454353-100.06-5346 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında, Şirketin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984521
BIST
17:131.814
En Yüksek
|Değişim
|: -4,10%
|| -77,65
|Açılış
|: 1.833
|
|Önceki Kapanış
|: 1.892
|
1.896
En Düşük
1.784
17:1312,4974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0672
|Açılış
|: 12,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7500
|
12,7919
En Düşük
12,0745
17:1314,1579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0510
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
14,8602
En Düşük
13,6023
17:13722,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,93
|Açılış
|: 722,21
|
|Önceki Kapanış
|: 720,19
|
735,56
En Düşük
693,99
BIST En Aktif Hisseler17:13
|BURCE
|34,08
|31.703.293
|% 701,88
|
|KRDMD
|9,30
|1.754.936.285
|% 315,18
|
|ASUZU
|29,30
|52.702.133
|% 291,71
|
|KRDMA
|7,98
|101.641.531
|% 269,44
|
|SNGYO
|4,15
|47.951.399
|% 248,74
|
|YESIL
|1,87
|16.450.084
|% -88,20
|
|ITTFH
|1,27
|11.200.685
|% -41,47
|
|KLGYO
|1,68
|25.307.064
|% -34,12
|
|IHLGM
|0,81
|12.600.683
|% -27,68
|
|ICBCT
|5,50
|10.121.577
|% -22,21
|
|GARAN
|11,86
|4.212.693.818
|% 4,22
|
|SISE
|13,28
|3.208.692.617
|% -9,97
|
|EREGL
|25,46
|2.930.978.886
|% -9,91
|
|THYAO
|19,27
|2.201.617.231
|% -3,31
|
|YKBNK
|3,46
|2.003.398.670
|% 2,98
|
|YKBNK
|3,46
|2.003.398.670
|% 2,98
|
|GARAN
|11,86
|4.212.693.818
|% 4,22
|
|TSKB
|1,47
|382.671.068
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,17
|573.047.816
|% -0,46
|
|SISE
|13,28
|3.208.692.617
|% -9,97
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4528
|12,4974
|% -0,53
|
|Euro
|14,0952
|14,1579
|% -0,36
|
|Sterlin
|16,6362
|16,7196
|% 0,40
|
|Frank
|13,5255
|13,6069
|% 0,16
|
|Riyal
|3,3247
|3,3414
|% -0,04
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|6,30
|
|Altın Gr.
|717
|718
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|4.828
|4.901
|-412,00
|
|Tam
|4.785
|4.922
|-436,40
|
|Yarım
|2.313
|2.381
|-211,10
|
|Çeyrek
|1.160
|1.190
|-105,55
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,06
|9,07
|0,02
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|0,06
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28FROTO
Yüzde -9.06 oranında düşüşle 228.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 506 adet işlem
-
17:27KRDMD
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 623, 405 adet işlem
-
17:26ISDMR
Yüzde -8.86 oranında düşüşle 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 366, 757 adet işlem
-
17:25XU100
Endeks 1, 818 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 89 altında . İşlem hacmi 37, 700.00 milyon TL de
-
17:25ISDMR
Yüzde -8.77 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 354, 239 adet işlem