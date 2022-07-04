***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 'Gezcar Karavan' markası altında karavan kiralama hizmetine başlamıştır.Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyunasaygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041239BIST