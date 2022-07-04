***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.07.2022 17:11
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 'Gezcar Karavan' markası altında karavan kiralama hizmetine başlamıştır.
Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna
saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041239
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1145
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1152
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3401
18:05963,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -14,57
|Açılış
|: 963,20
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9363
|16,9407
|% 0,68
|
|Euro
|17,3847
|17,4216
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,1868
|20,2881
|% -0,48
|
|Frank
|17,4406
|17,5456
|% 0,13
|
|Riyal
|4,5042
|4,5268
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-41,21
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-15,42
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.454
|6.575
|-51,00
|
|Yarım
|3.159
|3.215
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.607
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,16
|19,19
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,44
|-0,37
|
|B. Petrol
|102
|102
|-11,71
|