***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2023 17:20
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ile
Yönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında yaptıkları görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlemiştir
Yönetim Kurulu Başkanlığına – Atilla Ersan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına – Kiler Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Üyeliğine – Celal Kalkan
Yönetim Kurulu Üyeliğine - Engin Ersan
Yönetim Kurulu Üyeliğine - Nazif Ersan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine - Mustafa Kemal Gül
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine – Kenan Ekşi
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161312
BIST