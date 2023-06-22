***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20 Haziran 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ileYönetim Kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında yaptıkları görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlemiştirYönetim Kurulu Başkanlığına – Atilla ErsanYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına – Kiler Holding A.Ş.Yönetim Kurulu Üyeliğine – Celal KalkanYönetim Kurulu Üyeliğine - Engin ErsanYönetim Kurulu Üyeliğine - Nazif ErsanBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine - Mustafa Kemal GülBağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine – Kenan EkşiKamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161312BIST