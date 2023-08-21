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***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.08.2023 09:31
***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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     Tureks Haziran 2023 döneminde güçlü operasyonel sonuçlar açıkladı 
Tureks 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren mali dönemde net dönem karını 7 kattan fazla artırarak 115.3 mn TL net karına ulaşmıştır.
Net kardaki hızlı büyümede şirketimizin hemen hemen tüm operasyonel kalemlerde kaydettiği güçlü büyüme etkili olmuştur. 
Buna göre, Tureks %120 büyüme ile 1.04 milyar TL ciro kayderken, FAVÖK rakamı %430 artışla 219.3 mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Bu rakamlarla şirketimiz FAVÖK marjı ise yıllık bazda 12.3 puan artarak %21 seviyesine yükselmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187486


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