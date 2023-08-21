***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTureks Haziran 2023 döneminde güçlü operasyonel sonuçlar açıkladıTureks 30 Haziran 2023 tarihinde sona eren mali dönemde net dönem karını 7 kattan fazla artırarak 115.3 mn TL net karına ulaşmıştır.Net kardaki hızlı büyümede şirketimizin hemen hemen tüm operasyonel kalemlerde kaydettiği güçlü büyüme etkili olmuştur.Buna göre, Tureks %120 büyüme ile 1.04 milyar TL ciro kayderken, FAVÖK rakamı %430 artışla 219.3 mn TL olarak gerçekleşmiştir.Bu rakamlarla şirketimiz FAVÖK marjı ise yıllık bazda 12.3 puan artarak %21 seviyesine yükselmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187486BIST