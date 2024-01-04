***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Müşterileri Arasında Bulunan İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞIPersonel Taşıma Sözleşmesi Yenilenmiştir.Sözleşme Süresi 01.01.2024- 31.12.2024 12 Aylık 96.147.316,50 TL + KDV Olarak Belirlenmiştir.Yatırımcılarımız Bilgilerine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232349BIST