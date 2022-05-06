***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziZafer Mahallesi 139.Sokak N1 Esenyurt / İSTANBULYeni Şirket MerkeziMehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok N4 İç Kapı N1 Küçükçekmece / İSTANBULDeğişiklik Tarihi06/05/2022AçıklamalarZafer Mahallesi 139.Sokak N1 Esenyurt / İSTANBUL olan Şirketimizin Merkez adresi,Mehmet Akif Mahallesi 2.Akarsu Sokak Tureks Plaza Blok N4 İç Kapı N1 Küçükçekmece / İSTANBUL olarak değişmiştir.Adres nakline ilişkin değişiklik 06.05.2022 tarihinde tescil olmuştur.Kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027310BIST