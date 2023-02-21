***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***TUREX*** TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanıİstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube MüdürlüğüVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih22/02/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimizin %51 bağlı ortaklığı ‘TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.–ÖZYÜCE TURİZM SEYEHAT PAZARLAMA TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI' ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü arasında bugün (21.02.2023) ' Hizmet Tanıtımı ve Kültürel Faaliyetlerin Yerinde Bilgilendirilmesi Hizmet Alım işi' sözleşmesi imzalanmıştır.Sözleşme bedeli 38.484.088,50 TL+KDV dir. Sözleşme süresi 22.02.2023 tarihinde başlayıp, 31.12.2023 tarihinde sona erecektir.Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115598BIST