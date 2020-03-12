TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.699.800
|% 20,00
|ECILC
|4,78
|271.395.178
|% 19,80
|SELEC
|8,73
|110.623.911
|% 18,29
|DEVA
|11,73
|162.944.618
|% 18,01
|ECZYT
|12,88
|99.430.851
|% 16,88
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9226
|7,9623
|% -0,21
|Frank
|6,6176
|6,6574
|% 0,35
|Riyal
|1,6557
|1,6640
|% 0,35
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|1,79
|Altın Gr.
|328
|328
|0,90
|Cumhuriyet
|2.177
|2.210
|-13,00
|Tam
|2.161
|2.215
|-19,33
|Yarım
|1.044
|1.071
|-9,35
|Çeyrek
|524
|536
|-4,67
|Gümüş.Ons
|16,67
|16,71
|-0,07
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|-0,01
|B. Petrol
|33,81
|33,81
|-1,98
Seans Raporu
- 13:01XU100 Endeks seansı %-4, 43 değişimle 96496 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %-4, 48 değişimle 96440 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %-4, 45 değişimle 96477 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %-4, 42 değişimle 96502 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-4, 51 değişimle 96411 puandan