***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.02.2022 10:00
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004344
BIST
12:301.890
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 38,47
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
12:3014,0678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0448
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:3015,7668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0787
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:30862,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 7,69
|Açılış
|: 862,99
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:30
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.322.943
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,34
|16.930.397
|% 8,10
|
|KRTEK
|10,94
|17.336.041
|% 8,10
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|ARMDA
|57,95
|2.064.886
|% -8,67
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|THYAO
|25,62
|2.689.722.208
|% 1,34
|
|EREGL
|29,82
|1.031.869.483
|% 2,54
|
|GARAN
|11,22
|570.054.792
|% 1,91
|
|ASELS
|20,04
|527.841.815
|% 6,03
|
|KRDMD
|10,89
|470.285.939
|% 3,22
|
|EKGYO
|1,99
|249.908.140
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,59
|387.940.342
|% 1,70
|
|THYAO
|25,62
|2.689.722.208
|% 1,34
|
|HUNER
|2,79
|252.881.566
|% 4,89
|
|ODAS
|1,29
|65.513.725
|% 2,38
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0573
|14,0678
|% 0,32
|
|Euro
|15,7212
|15,7668
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,7376
|18,8315
|% 0,13
|
|Frank
|15,1034
|15,1944
|% 0,09
|
|Riyal
|3,7320
|3,7507
|% 0,20
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|12,25
|
|Altın Gr.
|863
|863
|8,10
|
|Cumhuriyet
|5.778
|5.866
|-304,00
|
|Tam
|5.753
|5.899
|-307,67
|
|Yarım
|2.781
|2.853
|-148,83
|
|Çeyrek
|1.395
|1.427
|-74,41
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|96,50
|96,50
|1,08
|