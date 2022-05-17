***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 13:51
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030816
BIST
13:452.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 17,76
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
13:4515,8645
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3234
|Açılış
|: 15,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
13:4516,7460
En Yüksek
|Değişim
|: 3,11%
|| 0,5058
|Açılış
|: 16,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7460
En Düşük
16,2212
13:45931,73
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 20,73
|Açılış
|: 931,73
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler13:45
|IMASM
|38,78
|67.041.638
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|24.049.293
|% 9,96
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|ORCAY
|19,74
|205.248.519
|% 9,06
|
|IDEAS
|21,84
|16.732.177
|% 8,12
|
|GZNMI
|32,80
|3.812.508
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|4.568.030
|% -9,92
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|SANKO
|12,73
|19.295.534
|% -7,82
|
|THYAO
|42,86
|2.053.464.070
|% 0,33
|
|SISE
|19,72
|1.510.620.270
|% 2,18
|
|KRDMD
|14,93
|910.673.149
|% 0,13
|
|EREGL
|32,02
|853.457.842
|% 1,07
|
|GARAN
|14,94
|719.071.858
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,65
|500.805.331
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,35
|639.920.623
|% 0,23
|
|DOHOL
|3,78
|360.356.174
|% 1,89
|
|AKBNK
|7,92
|714.307.564
|% -0,63
|
|SISE
|19,72
|1.510.620.270
|% 2,18
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8528
|15,8645
|% 2,08
|
|Euro
|16,6959
|16,7460
|% 3,11
|
|Sterlin
|19,6824
|19,7811
|% 3,14
|
|Frank
|15,8408
|15,9362
|% 2,58
|
|Riyal
|4,2104
|4,2315
|% 1,98
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|4,52
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,72
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.293
|121,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,61
|