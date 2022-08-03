***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2022 10:21
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051370
BIST
10:272.673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 24,96
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.674
En Düşük
2.665
10:2717,9639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0185
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
10:2718,2996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0502
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3067
En Düşük
18,2181
10:271.020,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.020,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TBORG
|25,28
|225.986
|% 10,88
|
|KRPLS
|7,46
|149.200.727
|% 9,22
|
|TMSN
|53,20
|108.503.006
|% 8,22
|
|DZGYO
|2,43
|12.249.066
|% 6,58
|
|YEOTK
|21,22
|38.644.189
|% 6,50
|
|YAYLA
|4,57
|5.353.175
|% -9,86
|
|UZERB
|35,02
|822.903
|% -4,00
|
|ISGYO
|19,80
|36.303.364
|% -3,98
|
|LIDFA
|7,99
|3.645.603
|% -3,73
|
|KZBGY
|55,60
|6.735.302
|% -3,22
|
|THYAO
|53,40
|1.279.339.902
|% 2,01
|
|SISE
|23,34
|1.033.485.623
|% 2,10
|
|SASA
|49,18
|374.351.240
|% 1,91
|
|ASELS
|23,22
|301.625.706
|% 2,20
|
|ODAS
|4,10
|195.325.801
|% 2,50
|
|AKFGY
|2,70
|132.729.630
|% 6,30
|
|ODAS
|4,10
|195.325.801
|% 2,50
|
|SISE
|23,34
|1.033.485.623
|% 2,10
|
|EKGYO
|3,10
|113.732.346
|% 0,65
|
|TSKB
|2,66
|95.535.597
|% 1,92
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9514
|17,9583
|% 0,07
|
|Euro
|18,2859
|18,2990
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,8319
|21,9413
|% 0,39
|
|Frank
|18,6727
|18,7852
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7618
|4,7857
|% 0,05
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|6,30
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.811
|6.864
|8,00
|
|Yarım
|3.319
|3.356
|4,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,51
|