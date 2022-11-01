***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 12:01
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075834
BIST
11:584.078
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 98,93
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
11:5818,6294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0229
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
11:5818,4807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0771
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
11:58986,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 9,75
|Açılış
|: 986,62
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler11:56
|VAKKO
|33,88
|4.965.351
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|53.388.244
|% 10,00
|
|NTGAZ
|32,62
|263.664.461
|% 9,98
|
|SMRTG
|94,35
|248.247.364
|% 9,77
|
|VKING
|16,31
|9.828.897
|% 9,76
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,20
|79.278.085
|% -9,98
|
|YKSLN
|10,89
|72.075.651
|% -8,33
|
|VERTU
|32,98
|100.763.596
|% -7,88
|
|PNSUT
|47,00
|43.584.999
|% -7,66
|
|THYAO
|103,50
|2.754.926.355
|% 2,17
|
|SASA
|129,80
|1.672.447.157
|% 7,99
|
|SISE
|33,98
|1.511.623.237
|% 2,29
|
|AKBNK
|15,06
|1.311.579.768
|% 3,01
|
|TCELL
|27,06
|1.213.621.940
|% 5,54
|
|EKGYO
|4,47
|1.087.258.005
|% 1,36
|
|YKBNK
|9,48
|976.291.494
|% 2,93
|
|ISCTR
|9,51
|882.943.638
|% 2,04
|
|AKBNK
|15,06
|1.311.579.768
|% 3,01
|
|DOHOL
|6,12
|464.247.129
|% 2,68
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6131
|18,6317
|% 0,14
|
|Euro
|18,4721
|18,4815
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3961
|21,5034
|% 0,64
|
|Frank
|18,6392
|18,7515
|% 0,81
|
|Riyal
|4,9388
|4,9635
|% 0,09
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,79
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,44
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.637
|6.702
|51,00
|
|Yarım
|3.234
|3.274
|25,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.636
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|0,35
|
|B. Petrol
|94,28
|94,28
|1,47
|
Seans Raporu
11:56
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