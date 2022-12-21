***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 17:00
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088995
BIST
17:065.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 35,86
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
17:0618,6676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
17:0619,8253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0160
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
17:061.090,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.090,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KONYA
|3.356,10
|343.705.855
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|15.551.210
|% 10,00
|
|BFREN
|4.062,00
|115.979.577
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|643.404.720
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.541.751
|% 10,00
|
|ARASE
|203,40
|239.869.149
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,08
|12.199.823
|% -9,33
|
|ITTFH
|3,76
|194.934.181
|% -8,29
|
|RYSAS
|23,26
|69.685.714
|% -6,96
|
|MAKTK
|6,44
|129.488.350
|% -6,80
|
|KRDMD
|18,96
|7.044.747.346
|% 4,12
|
|THYAO
|144,30
|5.941.270.917
|% -1,10
|
|AKBNK
|19,95
|5.159.582.817
|% -0,25
|
|EREGL
|42,26
|4.957.113.796
|% 0,76
|
|ASELS
|59,70
|4.911.556.836
|% -2,13
|
|EKGYO
|7,97
|3.499.361.287
|% -2,69
|
|KRDMD
|18,96
|7.044.747.346
|% 4,12
|
|VAKBN
|12,32
|4.567.763.495
|% -2,92
|
|ISCTR
|12,89
|4.645.192.564
|% -0,54
|
|YKBNK
|12,16
|4.009.372.456
|% -0,73
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6642
|18,6676
|% 0,08
|
|Euro
|19,8134
|19,8253
|% 0,08
|
|Sterlin
|22,5970
|22,7103
|% -0,19
|
|Frank
|20,0866
|20,2076
|% 0,24
|
|Riyal
|4,9480
|4,9729
|% 0,08
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|0,57
|
|Cumhuriyet
|7.321
|7.432
|60,00
|
|Tam
|7.353
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,44
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|1,68
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20RNPOL
Yüzde 5.58 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 169, 038 adet işlem
-
17:19GLRYH
Yüzde 7.05 oranında artışla 12.14 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 955, 162 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 86 artarak (% 0.80 ) 5, 897
-
17:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BFREN, KONYA
-
17:18XU100
Endeks 5, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 108, 350.00 milyon TL de