***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:08
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100856
BIST
13:444.669
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -60,21
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:4418,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:4420,2275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0373
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:441.137,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.137,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:42
|SDTTR
|62,30
|11.659.632
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.303.474
|% 9,96
|
|KRDMA
|17,10
|328.190.453
|% 8,23
|
|RODRG
|31,26
|13.261.500
|% 6,54
|
|ALFAS
|234,00
|109.161.096
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,68
|13.111.561
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|BEYAZ
|17,22
|27.894.951
|% -9,84
|
|POLTK
|1.570,20
|60.053.784
|% -9,63
|
|THYAO
|128,20
|7.306.171.701
|% 2,31
|
|KRDMD
|17,53
|4.722.046.439
|% 1,98
|
|ASELS
|52,25
|3.259.155.141
|% -1,04
|
|EREGL
|37,02
|3.123.751.873
|% 0,49
|
|KOZAL
|510,70
|2.602.376.248
|% -1,56
|
|EKGYO
|7,97
|2.290.318.829
|% -1,36
|
|KRDMD
|17,53
|4.722.046.439
|% 1,98
|
|YKBNK
|8,50
|1.908.990.970
|% -1,05
|
|PETKM
|16,23
|1.940.856.308
|% -2,64
|
|AKBNK
|15,69
|1.829.172.079
|% -2,55
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7813
|18,7841
|% 0,05
|
|Euro
|20,2256
|20,2333
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7871
|22,9014
|% 0,23
|
|Frank
|20,0658
|20,1866
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9858
|5,0108
|% 0,05
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|6,22
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,74
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.731
|-2,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,92
|