***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2023 10:00
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214255
BIST
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13:397.859
En Düşük
|Değişim
|: 1,99%
|| 153,23
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:3928,4378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0577
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3930,5979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1163
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:391.817,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.817,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:38
|LINK
|124,30
|18.250.724
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.106.404
|% 10,00
|
|TDGYO
|9,36
|11.597.726
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.781.051
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|42.649.922
|% 9,99
|
|FENER
|125,40
|956.331.809
|% -7,11
|
|IHYAY
|2,51
|10.743.920
|% -4,92
|
|UFUK
|111,70
|21.705.879
|% -4,61
|
|BRSAN
|863,00
|1.912.543.860
|% -4,47
|
|NETAS
|46,80
|46.523.371
|% -4,02
|
|THYAO
|227,00
|4.069.122.179
|% 0,58
|
|TUPRS
|153,20
|2.785.489.708
|% 2,41
|
|BRSAN
|863,00
|1.912.543.860
|% -4,47
|
|ISCTR
|21,82
|1.455.352.189
|% 4,10
|
|ASTOR
|123,90
|1.444.494.005
|% 2,99
|
|ZOREN
|5,39
|645.773.087
|% 1,70
|
|EKGYO
|6,71
|601.675.031
|% 1,98
|
|ISCTR
|21,82
|1.455.352.189
|% 4,10
|
|YKBNK
|17,65
|1.112.918.960
|% 2,38
|
|ODAS
|11,71
|734.383.798
|% 2,09
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4033
|28,4654
|% 0,30
|
|Euro
|30,5853
|30,6019
|% 0,39
|
|Sterlin
|35,1942
|35,3707
|% 0,46
|
|Frank
|31,5940
|31,7843
|% 0,41
|
|Riyal
|7,5607
|7,5986
|% 0,25
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,21
|% 0,66
|
|Platin
|933,61
|934,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.127,42
|1.132,19
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,31
|86,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,73
|1.987,01
|% 0,66
|