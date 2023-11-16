***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2023 17:56
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218488
BIST
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18:057.781
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 114,81
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.666
|
7.675
En Yüksek
7.813
18:0528,6740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0049
|Açılış
|: 28,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7350
|
28,7038
En Düşük
28,5794
18:0531,1960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0725
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1300
|
31,2972
En Düşük
31,0707
18:051.826,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 19,61
|Açılış
|: 1.826,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.806,48
|
1.832,54
En Düşük
1.803,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|240,90
|8.812.109
|% 10,00
|
|DOKTA
|42,46
|78.726.453
|% 10,00
|
|COSMO
|153,10
|44.888.808
|% 9,99
|
|ARDYZ
|26,88
|315.915.831
|% 9,98
|
|IZINV
|44,76
|23.168.293
|% 9,98
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|MARKA
|29,88
|5.042.939
|% -10,00
|
|AVHOL
|60,40
|306.897.997
|% -9,99
|
|ARASE
|66,30
|1.000.728.623
|% -9,98
|
|EUKYO
|12,83
|6.069.435
|% -9,96
|
|THYAO
|244,30
|10.348.943.796
|% 3,69
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|TUPRS
|154,10
|4.533.990.690
|% 1,58
|
|SAHOL
|58,50
|3.713.554.195
|% 1,21
|
|MIATK
|702,00
|3.340.365.562
|% -10,00
|
|EKGYO
|7,54
|1.695.794.936
|% 0,67
|
|REEDR
|29,70
|5.204.480.924
|% 7,30
|
|IHLAS
|1,48
|247.848.918
|% 1,37
|
|IHLGM
|2,04
|310.164.097
|% 9,09
|
|ZOREN
|5,06
|762.863.231
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6619
|28,6710
|% -0,03
|
|Euro
|31,1594
|31,1804
|% 0,18
|
|Sterlin
|35,4948
|35,6728
|% 0,05
|
|Frank
|32,1474
|32,3411
|% -0,01
|
|Riyal
|7,6223
|7,6606
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,87
|% 0,66
|
|Platin
|900,38
|902,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.037,55
|1.041,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,66
|77,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,61
|1.982,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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