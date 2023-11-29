***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2023 12:28
***TURGG*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TURGG]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TURGG.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220846
BIST
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13:058.053
En Düşük
|Değişim
|: -0,50%
|| -40,52
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.049
En Yüksek
8.125
13:0528,9115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
13:0531,7514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0307
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
13:051.895,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.895,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler13:03
|AVHOL
|45,54
|88.323.861
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|257.219.122
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.608.548
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|HURGZ
|5,76
|236.303.606
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|88.553.960
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.312.604
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|650.617.137
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.797.197
|% -9,93
|
|THYAO
|257,00
|4.227.545.593
|% -1,53
|
|SASA
|50,05
|2.466.368.841
|% 1,93
|
|TUPRS
|156,40
|2.148.895.219
|% 0,26
|
|AKBNK
|33,92
|1.427.382.069
|% 0,36
|
|EREGL
|41,22
|1.422.278.716
|% 0,39
|
|YKBNK
|19,38
|1.360.726.952
|% 0,83
|
|ZOREN
|5,26
|370.562.390
|% -0,75
|
|EKGYO
|7,50
|511.833.794
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,20
|1.241.385.759
|% 0,18
|
|HEKTS
|22,64
|1.139.027.466
|% 2,91
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8943
|28,9075
|% 0,01
|
|Euro
|31,7296
|31,7438
|% -0,12
|
|Sterlin
|36,5439
|36,7272
|% -0,11
|
|Frank
|32,8336
|33,0314
|% 0,16
|
|Riyal
|7,6840
|7,7226
|% 0,02
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,93
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|939,48
|940,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.045,87
|1.049,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,85
|81,85
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,01
|2.039,26
|% 0,66
|