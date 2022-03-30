***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
30.03.2022 14:24
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantasında 2022 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi onaylanmıştır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013962
BIST
14:152.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 23,92
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
14:1514,6799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,1072
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6833
En Düşük
14,5332
14:1516,3588
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1735
|Açılış
|: 16,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
14:15906,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,38
|Açılış
|: 906,74
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler14:15
|ULUSE
|103,00
|11.061.321
|% 9,98
|
|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
|
|ISFIN
|3,42
|292.503.134
|% 9,62
|
|DENGE
|1,50
|1.250.174
|% 7,91
|
|PRZMA
|3,88
|3.316.933
|% 7,48
|
|KENT
|210,90
|3.989.332
|% -9,99
|
|UZERB
|35,12
|1.383.823
|% -9,99
|
|PKENT
|216,00
|25.898.779
|% -8,05
|
|CEOEM
|14,65
|161.421.610
|% -8,04
|
|KAREL
|12,88
|86.225.196
|% -7,60
|
|THYAO
|31,56
|2.756.830.922
|% -0,25
|
|ASELS
|24,60
|1.437.458.034
|% 2,84
|
|GARAN
|12,19
|1.386.779.268
|% 0,66
|
|SISE
|15,24
|955.202.016
|% 0,93
|
|YKBNK
|4,08
|776.472.970
|% 2,00
|
|YKBNK
|4,08
|776.472.970
|% 2,00
|
|ODAS
|1,65
|244.826.252
|% 0,61
|
|CEMAS
|1,17
|168.894.157
|% 3,54
|
|ADESE
|0,77
|100.857.360
|% 6,94
|
|TSKB
|1,46
|176.272.874
|% 2,10
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6664
|14,6799
|% 0,74
|
|Euro
|16,3461
|16,3588
|% 1,07
|
|Sterlin
|19,2469
|19,3434
|% 1,18
|
|Frank
|15,7766
|15,8717
|% 1,20
|
|Riyal
|3,9012
|3,9207
|% 0,76
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|4,02
|
|Altın Gr.
|907
|907
|7,40
|
|Cumhuriyet
|6.014
|6.105
|61,00
|
|Tam
|5.985
|6.135
|60,73
|
|Yarım
|2.893
|2.967
|29,38
|
|Çeyrek
|1.451
|1.484
|14,69
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,86
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,72
|
Seans Raporu
14:15
daha fazla
-
14:30DESA
Yüzde 5.77 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 003, 529 adet işlem
-
14:28ADESE
Yüzde 5.56 oranında artışla 0.76 lira fiyatla işlem gören hissede 133, 369, 205 adet işlem
-
14:27ISGYO
Yüzde 5.34 oranında artışla 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 061, 512 adet işlem
-
14:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SASA, TTKOM
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 29 artarak (% 1.02 ) 2, 003