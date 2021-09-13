***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2021 21:42
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2021, 01.06.2021, 04.02.2021, 29.01.2021, 07.01.2021, 31.12.2020, 10.12.2020, 04.12.2020, 06.11.2020, 30.10.2020, 19.10.2020, 02.10.2020, 11.09.2020, 03.09.2020, 09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") Meclisi'nin 13.09.2021 tarihinde gerçekleştireceği Eylül ayı toplantılarının ilk birleşiminin gündeminde Şirketimiz arazisinin de yer aldığı
Kartal ilçesi, Merkez Mahallesi, S9 Alt Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP planı Şehir Planlama Müdürlüğü teklifi (2021/1090) ile Kartal ilçesi, Merkez Mahallesi, S10 Alt Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP planı Şehir Planlama Müdürlüğü teklifinin (2021/1091) yer aldığı İBB'nin https://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/MeclisGundemi.aspx adresli internet sitesinden öğrenildiği açıklanmıştı.
13.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen İBB Eylül Ayı 1.Meclis Toplantısı, https://ibb.tv adresinden canlı olarak takip edilmiş, Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin söz konusu Şehir Planlama Müdürlüğü tekliflerinin değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesi Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963584
BIST