***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.09.2021, 01.06.2021, 04.02.2021, 29.01.2021, 07.01.2021, 31.12.2020, 10.12.2020, 04.12.2020, 06.11.2020, 30.10.2020, 19.10.2020, 02.10.2020, 11.09.2020, 03.09.2020, 09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") Meclisi'nin 13.09.2021 tarihinde gerçekleştireceği Eylül ayı toplantılarının ilk birleşiminin gündeminde Şirketimiz arazisinin de yer aldığıKartal ilçesi, Merkez Mahallesi, S9 Alt Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP planı Şehir Planlama Müdürlüğü teklifi (2021/1090) ile Kartal ilçesi, Merkez Mahallesi, S10 Alt Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli UİP planı Şehir Planlama Müdürlüğü teklifinin (2021/1091) yer aldığı İBB'nin https://application2.ibb.gov.tr/IBBWC/MeclisGundemi.aspx adresli internet sitesinden öğrenildiği açıklanmıştı.13.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen İBB Eylül Ayı 1.Meclis Toplantısı, https://ibb.tv adresinden canlı olarak takip edilmiş, Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin söz konusu Şehir Planlama Müdürlüğü tekliflerinin değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesi Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963584BIST