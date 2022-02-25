***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.02.2022 11:55
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 30 Mart 2022 tarihinde yapacağı 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Dr. Sezai Bekgöz ve Sn. Cemal Mutlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek'te yer almaktadır.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004395
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|OTTO
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|461.578
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|GENTS
|3,09
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|DIRIT
|3,25
|30.712
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|KAPLM
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|AYES
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|ARMDA
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|PRKAB
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|EREGL
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|GARAN
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|KRDMD
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|637.093.067
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|ASELS
|20,10
|602.169.654
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|EKGYO
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|349.007.275
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|YKBNK
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|533.897.536
|% 1,98
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|THYAO
|26,04
|3.595.479.319
|% 3,01
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|HUNER
|2,71
|319.324.567
|% 1,88
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|KLGYO
|0,83
|95.708.318
|% -9,78
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|13:32
|Alış
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|Dolar
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|% 0,54
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|Euro
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|15,8110
|% -0,22
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|Sterlin
|18,7790
|18,8732
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|Frank
|15,1469
|15,2381
|% 0,38
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|Riyal
|3,7430
|3,7618
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|Alış
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|%
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|Altın Ons
|1.909
|1.909
|11,33
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|Altın Gr.
|865
|865
|9,37
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|Cumhuriyet
|5.782
|5.869
|-301,00
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|Tam
|5.760
|5.906
|-300,47
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|Yarım
|2.784
|2.857
|-145,35
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|Çeyrek
|1.396
|1.428
|-72,67
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|Gümüş.Ons
|24,20
|24,24
|0,07
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|Gümüş Gr.
|10,95
|10,97
|0,09
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|B. Petrol
|95,56
|95,56
|0,14
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