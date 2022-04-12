***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 14:17
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Adil ŞAHİN 12.04.2022 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği ve Muhasebe Müdürü olarak görev yapan Neriman YEMENLİ'nin ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi olarak Nigar PATAR GÜRHAYTA'nın görev yapmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019582
BIST
14:352.436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -13,12
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
14:3514,6900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0279
|Açılış
|: 14,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6919
En Düşük
14,6447
14:3515,9629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 15,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
14:35923,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,46
|Açılış
|: 923,61
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler14:35
|CLEBI
|257,60
|79.511.210
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|ESCOM
|8,51
|46.740.133
|% 9,38
|
|TSPOR
|6,26
|348.827.071
|% 8,87
|
|KERVN
|0,65
|2.448.484
|% 8,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.378.097
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|63.854.967
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|14.940.608
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.596.418
|% -9,96
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|THYAO
|37,20
|3.478.614.188
|% 2,88
|
|GARAN
|13,55
|2.044.086.835
|% -2,38
|
|SISE
|17,20
|1.782.272.965
|% 0,82
|
|YKBNK
|4,93
|1.748.110.968
|% -1,79
|
|KRDMD
|16,15
|1.449.197.919
|% -0,25
|
|ODAS
|2,19
|1.339.002.862
|% 0,46
|
|YKBNK
|4,93
|1.748.110.968
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,68
|854.970.877
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,75
|1.152.841.813
|% -4,58
|
|TSKB
|1,68
|392.935.511
|% -3,45
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6870
|14,6900
|% 0,19
|
|Euro
|15,9512
|15,9629
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,0608
|19,1564
|% 0,07
|
|Frank
|15,6877
|15,7822
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9059
|3,9255
|% 0,19
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|1,74
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,81
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.092
|6.244
|23,05
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|11,15
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,57
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,04
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Seans Raporu
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