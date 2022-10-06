***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.10.2022, 05.08.2022, 07.07.2022, 17.03.2022, 13.09.2021, 01.06.2021, 04.02.2021, 29.01.2021, 07.01.2021, 31.12.2020, 10.12.2020, 04.12.2020, 06.11.2020, 30.10.2020, 19.10.2020, 02.10.2020, 11.09.2020, 03.09.2020, 09.07.2020, 03.07.2020, 03.03.2020, 27.02.2020, 23.01.2020, 11.11.2019, 17.10.2019, 19.02.2019, 11.02.2019, 03.12.2018, 20.11.2018, 16.11.2018, 16.10.2018, 24.09.2018, 26.07.2018, 12.07.2018, 18.05.2018, 14.05.2018, 19.04.2018, 23.02.2018, 27.12.2017, 31.10.2017, 28.07.2017, 17.07.2017, 13.07.2017, 22.05.2017, 14.05.2017, 05.05.2017, 20.01.2017, 18.01.2017, 16.11.2016, 19.10.2016, 12.10.2016, 19.08.2016, 21.06.2016, 18.04.2016, 18.11.2015, 18.09.2015, 21.07.2015, 21.05.2015, 23.03.2015, 20.01.2015Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKartal Belediyesi Meclisi'nin 03.10.2022 tarihindeki toplantısındaŞirketimiz arazisinin de yer aldığı Plan ve Proje Müdürlüğü'nün Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı İtirazları ile ilgili teklifi (2022/232970) ile Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı İtirazları ile ilgili teklifinin (2022/232971) İmar Komisyonuna havalesine karar verilmiştir. 03.10.2022 tarihli Kartal Belediyesi Meclis Toplantısının kaydına https://www.youtube.com/watch?v=DevXCKC_M4U linkinden ulaşılabilmektedir.Pay sahiplerinin ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068476BIST