***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
08.02.2023 09:40
***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 08.02.2023 tarihli kararıyla, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esasları ekteki şekilde güncellenmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111069
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.505
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0075
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,2421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0438
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2668
En Düşük
20,1288
10:421.140,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 8,46
|Açılış
|: 1.140,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.140,87
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|24.909.261
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.168,50
|67.956.930
|% 6,88
|
|AFYON
|8,35
|87.605.048
|% 6,51
|
|CMBTN
|534,90
|24.081.432
|% 5,57
|
|EUHOL
|1,62
|754.814
|% -10,00
|
|ALMAD
|3,42
|1.450.218
|% -10,00
|
|YEOTK
|48,60
|14.670.252
|% -10,00
|
|PRDGS
|5,67
|1.228.150
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|766.682
|% -10,00
|
|ASELS
|47,70
|355.009.787
|% -9,92
|
|THYAO
|115,00
|295.934.361
|% -9,59
|
|SISE
|36,52
|250.606.899
|% -5,92
|
|EREGL
|35,64
|235.187.775
|% -5,16
|
|AKBNK
|13,70
|172.901.118
|% -6,80
|
|EKGYO
|5,98
|102.981.606
|% -8,70
|
|YKBNK
|7,75
|118.811.584
|% -4,67
|
|AKBNK
|13,70
|172.901.118
|% -6,80
|
|GSRAY
|7,60
|81.595.605
|% -9,95
|
|AFYON
|8,35
|87.605.048
|% 6,51
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8279
|18,8316
|% 0,04
|
|Euro
|20,2293
|20,2375
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6835
|22,7972
|% 0,37
|
|Frank
|20,3878
|20,5106
|% 0,24
|
|Riyal
|5,0040
|5,0291
|% 0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|11,60
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|6,21
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.729
|7.784
|29,00
|
|Yarım
|3.776
|3.809
|14,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.904
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,48
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,56
|13,58
|0,15
|
|B. Petrol
|83,78
|83,78
|0,09
|