***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TURGG*** TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde kurulan mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine-Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Gültekin KARAŞİN, üyeliklere Sezai BEKGÖZ ve Cemal MUTLU'nun getirilmesine,-Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Sezai Bekgöz'ün, üyeliklere Ahmet Gültekin KARAŞİN ve Cemal MUTLU'nun getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Neriman YEMENLİ'nin Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,-Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Ahmet Gültekin KARAŞİN'in, üyeliklere Cemal MUTLU, Sezai BEKGÖZ ve Neriman YEMENLİ'nin getirilmesine,-Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi görevleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ilgili diğer karar ve uygulamaları kapsamında gerekli çalışmaların Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129350BIST