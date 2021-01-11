TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri159.155,13 % 0,01213558Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri4.026,89 % 0,00030705Bağımsız Denetim Ücreti16.911,68 % 0,00128952Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri175.130,6 % 0,01335371Fon Yönetim Ücreti13.356.925,14 % 1,01846568Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu31.827,66 % 0,00242686Gecelik Ters Repo Komisyonu935.608,42 % 0,07134015Vadeli Ters Repo Komisyonu281.335,93 % 0,02145187Borsa Para Piyasası Komisyonu87.106,28 % 0,00664185Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.004,67 % 0,00144911TOPLAM GİDERLER15.067.032,4 % 1,14886137DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.311.475.233,6764 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900463BIST