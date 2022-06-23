TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 16:58
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038945
BIST
16:592.550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -24,25
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.548
16:5917,3844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0446
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3844
En Düşük
17,3014
16:5918,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0226
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
16:591.028,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.028,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler16:57
|UFUK
|79,30
|4.224.779
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|10.574.191
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|298.398.644
|% 9,95
|
|OYYAT
|24,36
|62.345.680
|% 9,93
|
|ATSYH
|45,00
|1.384.261
|% 9,76
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|MZHLD
|99,00
|4.548.159
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|796.392
|% -9,98
|
|MMCAS
|2,74
|182.829
|% -7,74
|
|IHAAS
|26,16
|636.761
|% -7,69
|
|THYAO
|51,35
|2.438.042.067
|% -1,34
|
|SISE
|21,76
|1.319.177.782
|% -1,98
|
|EREGL
|27,74
|1.289.078.939
|% -1,63
|
|ODAS
|3,27
|1.058.745.773
|% 3,81
|
|AKBNK
|8,87
|1.046.624.125
|% -2,42
|
|ODAS
|3,27
|1.058.745.773
|% 3,81
|
|YKBNK
|4,78
|890.649.192
|% -2,85
|
|TSKB
|2,19
|300.747.375
|% -3,10
|
|AKBNK
|8,87
|1.046.624.125
|% -2,42
|
|EKGYO
|2,61
|281.286.448
|% -1,14
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3524
|17,3627
|% 0,13
|
|Euro
|18,2893
|18,3183
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,2320
|21,3385
|% 0,26
|
|Frank
|18,0104
|18,1189
|% 0,34
|
|Riyal
|4,6104
|4,6336
|% 0,17
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,12
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|2,23
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.933
|-13,00
|
|Tam
|6.811
|6.909
|-9,00
|
|Yarım
|3.344
|3.379
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.689
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,97
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,76
|
Seans Raporu
16:57
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-
17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 22 kaybederek (% -0.92 ) 2, 284
-
17:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : LIDFA, MAKIM, UFUK, OYYAT
-
17:12
UFUK, KONKA, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
EMNIS, SNKRN, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:12
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 121 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 122 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem