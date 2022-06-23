TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
23.06.2022 16:55
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özel Durum Tebliği Kapsamında Açıklama
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038937
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0516
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.021,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.021,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3431
|17,3452
|% 0,03
|
|Euro
|18,2234
|18,2785
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,1504
|21,2565
|% -0,13
|
|Frank
|17,9930
|18,1014
|% 0,24
|
|Riyal
|4,6094
|4,6326
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,89
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.892
|-26,00
|
|Yarım
|3.324
|3.371
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.685
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,85
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,21
|
Seans Raporu
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