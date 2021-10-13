***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
13.10.2021 16:28
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/10/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/10/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
-
Açıklama
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirilme notu verilmesi kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ ile 14.10.2019 - 14.10.2021 tarihleri arasında yapılan sözleşmenin sona ermesi sebebiyle Kurumsal Yönetim Derecelendirme hizmetinin devamı için Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri AŞ ile 13.10.2021 - 13.10.2023 tarihleri arasında 2 yıl geçerli olacak şekilde sözleşme yapılmıştır.
Saygılarımızla.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970299
BIST
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|LUKSK
|49,50
|9.682.966
|% 10,00
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|FROTO
|177,60
|1.655.913.884
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.870.397
|% 9,92
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|KTSKR
|33,18
|34.642.730
|% 7,59
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|ANELE
|2,65
|76.324.956
|% 6,85
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|DOBUR
|34,16
|4.649.898
|% -9,96
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|AKFGY
|6,11
|54.791.579
|% -9,88
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|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
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|OYLUM
|7,14
|9.351.121
|% -9,39
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|ALBRK
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|142.345.346
|% -7,26
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|FROTO
|177,60
|1.655.913.884
|% 9,97
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|THYAO
|14,27
|1.407.273.002
|% 1,93
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|GARAN
|9,39
|1.380.406.431
|% -1,16
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|ASELS
|16,37
|1.338.202.999
|% 0,18
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|TUPRS
|122,80
|906.625.640
|% -3,31
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|EKGYO
|1,82
|615.788.549
|% -0,55
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|YKBNK
|2,39
|494.207.203
|% -1,65
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|GARAN
|9,39
|1.380.406.431
|% -1,16
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|ODAS
|1,48
|189.450.344
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,76
|852.981.481
|% -0,59
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|17:52
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,0678
|9,0735
|% 0,43
|
|Euro
|10,5009
|10,5130
|% 0,78
|
|Sterlin
|12,3300
|12,3919
|% 0,73
|
|Frank
|9,7506
|9,8094
|% 0,85
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|Riyal
|2,4102
|2,4222
|% 0,35
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|17:52
|Alış
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|Altın Ons
|1.794
|1.794
|34,00
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|Altın Gr.
|523
|523
|11,67
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|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
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|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
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|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
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|Çeyrek
|832
|851
|13,65
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|Gümüş.Ons
|23,19
|23,24
|0,65
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|Gümüş Gr.
|6,75
|6,76
|0,20
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|B. Petrol
|82,90
|82,90
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