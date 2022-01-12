***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/10/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıKobirate Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi13/10/2021Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi13/10/2023Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi12/01/2022AçıklamaKurumsal Yönetim Derecelendirme Kuruluşunun değiştirilmesi sebebiyle derecelendirme hizmet sözleşmesinin yapıldığı tarihten en geç 3 ay içinde değerlendirme notumuzun güncellenmesi gerekmektedir.Bu sebeple Kobirate Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 12.01.2022 tarihi itibarıyla 93,56 olarak değerlendirilmiştir.Değerlendirmeyle ilgili rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turkiyesigorta.com.tr) yer almaktadır.Bilgilerinize sunarız.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not93,85 95,34 99 89,75 93,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993025BIST