***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
12.01.2022 15:36
***TURSG*** TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Kobirate Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
13/10/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
13/10/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/01/2022
Açıklama
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Kuruluşunun değiştirilmesi sebebiyle derecelendirme hizmet sözleşmesinin yapıldığı tarihten en geç 3 ay içinde değerlendirme notumuzun güncellenmesi gerekmektedir.
Bu sebeple Kobirate Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri AŞ tarafından Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 12.01.2022 tarihi itibarıyla 93,56 olarak değerlendirilmiştir.
Değerlendirmeyle ilgili rapor Şirketimizin internet sitesinde (www.turkiyesigorta.com.tr) yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
93,85 95,34 99 89,75 93,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993025
BIST