TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,0573
|9,1027
|% 0,10
|Frank
|7,6130
|7,6589
|% -0,11
|Riyal
|1,8579
|1,8672
|% 0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|-16,67
|Altın Gr.
|438
|438
|-4,12
|Cumhuriyet
|2.887
|2.934
|-5,60
|Tam
|2.974
|3.019
|-10,20
|Yarım
|1.443
|1.471
|-2,80
|Çeyrek
|724
|738
|-1,40
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,58
|-0,75
|Gümüş Gr.
|5,26
|5,27
|-0,18
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|-0,50
Seans Raporu
- 12:58XU100 Endeks seansı %-0, 76 değişimle 1127 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %-0, 76 değişimle 1127 puandan
- 12:56XU100 Endeks seansı %-0, 76 değişimle 1127 puandan
- 12:55XU100 Endeks seansı %-0, 76 değişimle 1127 puandan
- 12:54XU100 Endeks seansı %-0, 76 değişimle 1127 puandan