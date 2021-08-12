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***TVB* *VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.08.2021 18:16



***TVB******VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Borçlanma Araçlarına İlişkin Satış Sonuçları Açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 300.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 19.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,00
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,0850
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFVKFBK2158
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 09.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 13.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 271.025.468
İhraç Fiyatı 0,95635
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
İlgi : 04.08.2021 tarihli açıklamamız Bankamızca 19.11.2021 vadeli 98 günlük 300 Milyon TL nominal değerli Vakıfbank finansman bonosu ihraç ve halka arzı 09-10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. 09-10-11 Ağustos 2021 tarihlerinde halka arzı gerçekleştirilen Vakıfbank finansman bonosunun faiz oranları, talep ve dağıtım sonuçları açıklamamız ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VakıfBank Finansman Bonoları Satış Sonuçları.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957708


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VKFYO 6,82 27.929.925 % 10,00  
DOBUR 19,61 4.030.184 % 9,98  
BASGZ 18,20 193.646.408 % 9,97  
BAGFS 18,14 4.876.227 % 9,94  
VAKFN 8,96 150.154.402 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
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Euro 10,0644 10,0855 % -0,52  
Sterlin 11,7797 11,8388 % -1,19  
Frank 9,2250 9,2806 % -1,00  
Riyal 2,2733 2,2847 % -0,85  
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Altın Ons 1.751 1.752 -0,25  
Altın Gr. 482 482 -3,60  
Cumhuriyet 3.205 3.255 -16,00  
Tam 3.190 3.271 -17,40  
Yarım 1.542 1.582 -8,42  
Çeyrek 773 791 -4,20  
Gümüş.Ons 23,15 23,18 -0,38  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 -0,16  
B. Petrol 71,48 71,48 0,04  
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