***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 10:17
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UFUK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026521
BIST
12:442.475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 44,41
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.477
En Düşük
2.460
12:4414,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1356
|Açılış
|: 14,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8684
En Düşük
14,7014
12:4415,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1189
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7786
En Düşük
15,6227
12:44905,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 14,75
|Açılış
|: 905,33
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,83
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:44
|IMASM
|18,15
|5.537.275
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.305.852
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.692.740
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.378.476
|% 9,96
|
|LIDER
|20,94
|82.125.751
|% -8,40
|
|DITAS
|26,70
|18.404.916
|% -6,97
|
|TSPOR
|5,27
|109.224.664
|% -6,73
|
|AKGRT
|3,20
|29.347.864
|% -5,04
|
|AYEN
|17,18
|32.557.806
|% -4,08
|
|THYAO
|42,24
|1.256.339.508
|% 2,38
|
|SISE
|18,38
|934.302.997
|% 1,43
|
|TUPRS
|248,00
|738.560.875
|% 5,89
|
|KRDMD
|15,62
|692.699.481
|% 3,03
|
|KOZAL
|177,80
|617.619.822
|% 3,25
|
|ODAS
|2,62
|435.729.988
|% 6,94
|
|YKBNK
|4,96
|506.630.180
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,73
|234.884.825
|% 2,63
|
|DOHOL
|3,57
|227.564.818
|% 3,18
|
|AKBNK
|9,02
|511.964.947
|% 1,12
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8580
|14,8684
|% 0,92
|
|Euro
|15,7679
|15,7786
|% 0,76
|
|Sterlin
|18,6026
|18,6959
|% 0,30
|
|Frank
|15,1354
|15,2266
|% 0,36
|
|Riyal
|3,9490
|3,9688
|% 0,91
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|16,36
|
|Altın Gr.
|905
|906
|15,07
|
|Cumhuriyet
|6.060
|6.151
|-23,00
|
|Tam
|6.031
|6.181
|-24,60
|
|Yarım
|2.915
|2.990
|-11,90
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-5,95
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|22,99
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,17
|