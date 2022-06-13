***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.06.2022 10:00
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036848
BIST
11:052.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -11,28
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
11:0517,2577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1473
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
11:0518,1000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0884
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
11:051.029,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,07
|Açılış
|: 1.029,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler11:03
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.319.878
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,55
|181.720.498
|% 8,40
|
|KRTEK
|19,10
|14.266.479
|% 7,55
|
|TSGYO
|5,80
|36.620.620
|% -4,61
|
|ULUUN
|19,88
|41.979.295
|% -4,33
|
|SOKM
|13,41
|56.301.814
|% -3,94
|
|TETMT
|226,30
|2.716.212
|% -3,58
|
|KERVN
|0,55
|60.952
|% -3,51
|
|THYAO
|47,28
|1.918.627.699
|% 1,24
|
|EREGL
|32,18
|596.829.062
|% -3,19
|
|SISE
|22,16
|489.213.151
|% -0,27
|
|SASA
|42,94
|446.276.884
|% -2,32
|
|KRDMD
|13,60
|375.391.015
|% -2,79
|
|DOHOL
|4,06
|327.823.442
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,58
|204.190.385
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,73
|198.370.439
|% -0,42
|
|THYAO
|47,28
|1.918.627.699
|% 1,24
|
|SEGYO
|1,17
|43.411.393
|% 0,86
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2469
|17,2557
|% 0,85
|
|Euro
|18,0755
|18,1048
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0293
|21,1348
|% 0,11
|
|Frank
|17,3142
|17,4185
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5830
|4,6060
|% 0,79
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-14,38
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,13
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,07
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:17TETMT
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 226.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 896 adet işlem
-
11:16SOKM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 13.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 113, 177 adet işlem
-
11:15ULUUN
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 19.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 070, 763 adet işlem
-
11:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 02 kaybederek (% -0.39 ) 2, 784
-
11:14XU100
Endeks 2, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 36 altında . İşlem hacmi 9, 351.00 milyon TL de