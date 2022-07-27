UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler12:53
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|17,8917
|17,8944
|% 0,20
|Euro
|18,1530
|18,1678
|% 0,43
|Sterlin
|21,5395
|21,6475
|% 0,57
|Frank
|18,5390
|18,6506
|% 0,40
|Riyal
|4,7497
|4,7735
|% 0,26
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|5,13
|Altın Gr.
|991
|991
|5,28
|Cumhuriyet
|6.651
|6.751
|25,00
|Tam
|6.678
|6.728
|15,00
|Yarım
|3.254
|3.289
|7,00
|Çeyrek
|1.632
|1.644
|4,00
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,75
|0,11
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,10
|B. Petrol
|100
|100
|0,59
Seans Raporu 12:53
- 13:01XU100 Endeks seansı %0, 15 değişimle 2541 puandan
- 13:00XU100 Endeks seansı %0, 17 değişimle 2542 puandan
- 12:59XU100 Endeks seansı %0, 16 değişimle 2541 puandan
- 12:58XU100 Endeks seansı %0, 15 değişimle 2541 puandan
- 12:57XU100 Endeks seansı %0, 16 değişimle 2541 puandan