***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2022 13:13
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048494
BIST
13:042.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 20,09
|Açılış
|: 2.567
|
|Önceki Kapanış
|: 2.544
|
2.574
En Düşük
2.561
13:0417,9364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0573
|Açılış
|: 18,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
17,9379
En Düşük
17,8370
13:0418,2711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4043
En Düşük
18,2082
13:041.004,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.004,61
|
|Önceki Kapanış
|: 997,24
|
1.007,79
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler13:02
|PRKAB
|29,04
|170.547.552
|% 10,00
|
|LUKSK
|66,60
|16.188.278
|% 9,99
|
|AYES
|24,92
|712.263
|% 9,97
|
|CMENT
|37,50
|502.238
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,68
|163.804
|% 9,85
|
|LIDFA
|9,83
|101.104.877
|% -9,98
|
|MTRKS
|58,00
|15.321.070
|% -6,68
|
|FENER
|51,35
|193.478.837
|% -5,95
|
|KZBGY
|82,50
|54.793.077
|% -5,61
|
|MIPAZ
|7,74
|19.642.516
|% -4,80
|
|THYAO
|50,55
|1.758.462.804
|% 1,71
|
|SISE
|21,56
|1.063.791.474
|% 1,99
|
|EKGYO
|3,26
|704.728.189
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,76
|660.490.716
|% -1,04
|
|EREGL
|27,46
|530.271.666
|% 0,88
|
|EKGYO
|3,26
|704.728.189
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,76
|660.490.716
|% -1,04
|
|SKBNK
|1,65
|206.724.329
|% 1,85
|
|TSKB
|2,59
|236.738.103
|% -1,15
|
|ODAS
|3,75
|310.020.681
|% 1,63
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9319
|17,9338
|% 0,31
|
|Euro
|18,2597
|18,2940
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,6993
|21,8082
|% 0,13
|
|Frank
|18,6194
|18,7316
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7608
|4,7846
|% 0,30
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|7,91
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|8,01
|
|Cumhuriyet
|6.726
|6.828
|95,00
|
|Tam
|6.747
|6.801
|10,00
|
|Yarım
|3.288
|3.325
|5,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.662
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|0,19
|
|B. Petrol
|104
|104
|1,91
|