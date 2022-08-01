***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.08.2022 10:08
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UFUK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050146
BIST
10:012.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 20,80
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.613
En Düşük
2.600
10:0117,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0355
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8995
|
17,9593
En Düşük
17,8871
10:0118,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0651
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,3943
En Düşük
18,2933
10:011.017,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 1.017,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.018,70
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ARASE
|93,30
|15.526.604
|% 2,70
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,04
|304.674.864
|% 0,00
|
|TKFEN
|25,52
|444.388.761
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,50
|57.459.715
|% 0,00
|
|SNGYO
|5,92
|105.536.415
|% 0,00
|
|TTKOM
|9,04
|304.674.864
|% 0,00
|
|TKFEN
|25,52
|444.388.761
|% 0,00
|
|RYGYO
|4,50
|57.459.715
|% 0,00
|
|KOZAL
|162,20
|437.062.041
|% 0,00
|
|THYAO
|50,40
|3.141.474.775
|% 0,00
|
|SASA
|44,48
|2.123.102.396
|% 0,00
|
|SISE
|21,82
|1.897.987.948
|% 0,00
|
|FROTO
|302,80
|1.422.269.458
|% 0,00
|
|TUPRS
|268,40
|1.270.105.252
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,09
|850.333.704
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,71
|393.805.482
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|932.274.867
|% 0,00
|
|TSKB
|2,64
|367.397.787
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|503.912.346
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9420
|17,9536
|% 0,23
|
|Euro
|18,3678
|18,3886
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,8212
|21,9307
|% 0,34
|
|Frank
|18,8109
|18,9242
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,21
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-2,76
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.777
|6.843
|9,00
|
|Yarım
|3.302
|3.346
|5,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,08
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,41
|