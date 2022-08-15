***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.08.2022 14:29
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UFUK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055402
BIST
17:132.857
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -6,83
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:1317,9692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0371
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:1318,3167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0842
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,3003
17:131.026,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -12,93
|Açılış
|: 1.026,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:13
|CMBTN
|240,30
|5.879.180
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.573.112
|% 9,97
|
|MANAS
|26,08
|73.262.804
|% 9,95
|
|COSMO
|22,98
|5.228.134
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|546.783.555
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.280.061
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,94
|19.907.334
|% -6,60
|
|DEVA
|33,58
|90.452.025
|% -5,09
|
|SMRTG
|32,30
|106.456.191
|% -5,06
|
|THYAO
|63,60
|4.421.110.589
|% 1,92
|
|GSRAY
|6,90
|1.609.745.124
|% 4,86
|
|AKBNK
|10,21
|1.587.608.864
|% 2,10
|
|ODAS
|4,40
|1.529.858.909
|% 8,91
|
|YKBNK
|5,46
|1.322.293.111
|% 0,37
|
|ODAS
|4,40
|1.529.858.909
|% 8,91
|
|EKGYO
|3,54
|1.197.510.865
|% 0,00
|
|GSRAY
|6,90
|1.609.745.124
|% 4,86
|
|YKBNK
|5,46
|1.322.293.111
|% 0,37
|
|DOHOL
|4,44
|957.137.884
|% -4,10
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9546
|17,9692
|% 0,21
|
|Euro
|18,3088
|18,3167
|% -0,46
|
|Sterlin
|21,6356
|21,7441
|% -0,27
|
|Frank
|18,9458
|19,0599
|% -0,14
|
|Riyal
|4,7684
|4,7923
|% 0,15
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-25,72
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,97
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.890
|6.943
|-49,00
|
|Yarım
|3.357
|3.395
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,14
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,37
|
|B. Petrol
|93,76
|93,76
|-4,39
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:28LIDFA
Yüzde -3.16 oranında düşüşle 6.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 150, 741 adet işlem
-
17:26TIRE
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 19.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 057, 796 adet işlem
-
17:24XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 33, 773.00 milyon TL de
-
17:23OLMK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 016, 549 adet işlem
-
17:19
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TUPRS, KOZAA