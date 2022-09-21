***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.09.2022 16:49
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064518
BIST
18:053.246
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -31,74
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
18:0518,3309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
18:0518,1312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1231
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,0961
18:05982,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,49
|Açılış
|: 982,41
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|78,10
|485.196.826
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,96
|968.703.774
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.760.137
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|25.996.971
|% 9,99
|
|SMRTG
|51,90
|360.345.754
|% 9,96
|
|KZBGY
|32,12
|85.996.005
|% -9,98
|
|KAPLM
|73,50
|24.228.332
|% -9,98
|
|ISGYO
|12,47
|12.793.210
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.653.918
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.183.726
|% -9,83
|
|THYAO
|69,60
|4.861.583.587
|% -3,93
|
|ASELS
|31,04
|4.530.005.540
|% 0,91
|
|VAKBN
|8,05
|2.823.981.227
|% -4,51
|
|GARAN
|19,29
|2.698.484.512
|% -4,22
|
|YKBNK
|7,00
|2.456.108.578
|% -2,23
|
|EKGYO
|3,91
|2.279.809.683
|% -2,49
|
|YKBNK
|7,00
|2.456.108.578
|% -2,23
|
|VAKBN
|8,05
|2.823.981.227
|% -4,51
|
|SKBNK
|3,12
|1.105.183.726
|% -9,83
|
|ISCTR
|7,92
|2.429.710.142
|% -4,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3226
|18,3327
|% 0,08
|
|Euro
|18,1053
|18,1248
|% -0,71
|
|Sterlin
|20,6994
|20,8032
|% -0,36
|
|Frank
|18,9121
|19,0261
|% 0,03
|
|Riyal
|4,8572
|4,8815
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|1,56
|
|Altın Gr.
|983
|983
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.667
|6.756
|-19,00
|
|Yarım
|3.249
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,07
|
|B. Petrol
|90,39
|90,39
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
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17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem