***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2022 14:54
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087940
BIST
14:545.222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 33,26
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
14:5418,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
14:5419,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0242
|Açılış
|: 19,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
14:541.068,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,56
|Açılış
|: 1.068,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler14:52
|BRKSN
|25,30
|8.341.354
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.079.270
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.511.631
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.629.695.716
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.450.136
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|162.671.168
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|7.995.366
|% -9,82
|
|EUREN
|14,46
|772.483.702
|% -9,17
|
|ALFAS
|294,40
|260.601.613
|% -7,86
|
|VAKBN
|12,40
|4.673.254.879
|% 8,11
|
|THYAO
|140,80
|4.227.645.108
|% 0,50
|
|YKBNK
|12,05
|4.045.629.589
|% 1,77
|
|AKBNK
|19,18
|3.414.573.888
|% 3,68
|
|EKGYO
|8,17
|3.408.442.873
|% 3,68
|
|EKGYO
|8,17
|3.408.442.873
|% 3,68
|
|VAKBN
|12,40
|4.673.254.879
|% 8,11
|
|SKBNK
|3,18
|1.140.126.685
|% 9,28
|
|YKBNK
|12,05
|4.045.629.589
|% 1,77
|
|TSKB
|4,97
|1.201.487.140
|% 7,11
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6460
|18,6508
|% 0,04
|
|Euro
|19,8277
|19,8462
|% 0,12
|
|Sterlin
|22,6653
|22,7790
|% 0,13
|
|Frank
|19,9787
|20,0991
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9438
|4,9686
|% 0,02
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|5,36
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,74
|
|Cumhuriyet
|7.192
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.228
|7.275
|17,00
|
|Yarım
|3.500
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,88
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,72
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,58
|79,58
|-1,63
|
Seans Raporu
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