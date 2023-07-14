***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2023 13:31
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172054
BIST
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14:206.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 40,55
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:2026,2044
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1842
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:2029,4358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,2074
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:201.647,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,31
|Açılış
|: 1.647,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:18
|EDIP
|12,98
|126.307.082
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|147.305.852
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.497.986
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.357.517
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.655.718
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|32.944.624
|% -9,94
|
|THYAO
|213,30
|5.574.431.190
|% 1,81
|
|ASELS
|70,00
|5.158.091.695
|% 2,94
|
|AKBNK
|24,50
|2.702.295.817
|% 0,25
|
|ASTOR
|83,00
|2.384.892.284
|% -0,30
|
|ISCTR
|14,59
|2.320.232.525
|% -1,15
|
|ISCTR
|14,59
|2.320.232.525
|% -1,15
|
|YKBNK
|13,94
|2.173.582.959
|% -2,31
|
|EKGYO
|8,31
|1.117.125.942
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,86
|349.945.591
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,50
|2.702.295.817
|% 0,25
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1655
|26,2169
|% 0,76
|
|Euro
|29,4206
|29,4307
|% 0,69
|
|Sterlin
|34,2450
|34,4167
|% 0,41
|
|Frank
|30,3745
|30,5575
|% 0,57
|
|Riyal
|6,9611
|6,9960
|% 0,59
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,05
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|7,01
|
|Cumhuriyet
|10.960
|11.125
|-20,00
|
|Tam
|10.608
|10.799
|16,00
|
|Yarım
|5.304
|5.425
|8,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,90
|0,06
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,16
|
Seans Raporu
14:18
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14:33OSTIM
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14:31ULUUN
Yüzde 4.06 oranında artışla 30.76 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 302, 541 adet işlem
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14:30BERA
Yüzde 5.86 oranında artışla 14.09 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 692, 292 adet işlem