UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler14:21
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|27,0286
|27,0323
|% 0,19
|Euro
|29,6816
|29,7023
|% 0,48
|Sterlin
|34,3024
|34,4744
|% 0,03
|Frank
|30,6879
|30,8728
|% -0,01
|Riyal
|7,1813
|7,2174
|% 0,16
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-1,16
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,04
|Cumhuriyet
|11.416
|11.588
|-21,00
|Tam
|11.156
|11.238
|-29,00
|Yarım
|5.586
|5.645
|-15,00
|Çeyrek
|2.793
|2.822
|-8,00
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,70
|-0,09
|Gümüş Gr.
|19,72
|19,73
|-0,03
|B. Petrol
|86,69
|86,69
|0,52
Seans Raporu 14:21
- 14:36BRSAN Yüzde 10.00 oranında artışla 345.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 648, 283 adet işlem
- 14:35XU100 Endeks 7, 489 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 82, 450.00 milyon TL de
- 14:35CWENE Yüzde 6.15 oranında artışla 374.30 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 977, 448 adet işlem
- 14:34MIATK Yüzde 9.96 oranında artışla 235.10 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 165, 889 adet işlem
- 14:33COSMO Yüzde 7.00 oranında artışla 90.20 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 761 adet işlem