***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.11.2023 10:55
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [UFUK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214297
BIST
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13:407.861
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 154,80
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:4028,4398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0597
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:4030,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1076
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:401.817,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.817,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:40
|LINK
|124,30
|18.371.668
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.106.404
|% 10,00
|
|TURGG
|605,50
|42.649.922
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|65.128.769
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.790.261
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|5.099.562
|% -32,98
|
|FENER
|125,50
|957.301.219
|% -7,04
|
|INGRM
|566,50
|71.134.284
|% -5,06
|
|IHYAY
|2,51
|10.750.951
|% -4,92
|
|UFUK
|111,70
|21.713.810
|% -4,61
|
|THYAO
|227,00
|4.086.042.742
|% 0,58
|
|TUPRS
|153,30
|2.794.193.662
|% 2,47
|
|BRSAN
|862,50
|1.917.290.039
|% -4,53
|
|ISCTR
|21,84
|1.461.174.036
|% 4,20
|
|ASTOR
|124,20
|1.451.561.513
|% 3,24
|
|ZOREN
|5,39
|653.070.181
|% 1,70
|
|EKGYO
|6,72
|603.874.880
|% 2,13
|
|ISCTR
|21,84
|1.461.174.036
|% 4,20
|
|YKBNK
|17,67
|1.118.112.029
|% 2,49
|
|MHRGY
|5,44
|337.608.575
|% 3,42
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4283
|28,4398
|% 0,21
|
|Euro
|30,5768
|30,5892
|% 0,35
|
|Sterlin
|35,1984
|35,3749
|% 0,47
|
|Frank
|31,5922
|31,7825
|% 0,40
|
|Riyal
|7,5575
|7,5954
|% 0,20
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,18
|23,21
|% 0,66
|
|Platin
|933,03
|934,89
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.127,13
|1.131,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,28
|86,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,93
|1.987,17
|% 0,66
|