***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.12.2023 11:43
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225742
BIST
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13:357.615
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 85,37
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.652
13:3529,0373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0610
|Açılış
|: 29,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
13:3531,7428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1927
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,7707
En Düşük
31,4821
13:351.899,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 15,43
|Açılış
|: 1.899,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler13:35
|EDIP
|22,66
|180.539.091
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,36
|719.630.314
|% 9,84
|
|SAFKR
|31,10
|20.686.443
|% 9,35
|
|GRTRK
|46,14
|171.425.185
|% 7,35
|
|VAKKO
|76,40
|51.769.347
|% 6,85
|
|SAMAT
|55,10
|19.876.113
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|115.668.142
|% -9,82
|
|CATES
|69,50
|1.821.573.708
|% -7,64
|
|SKYMD
|11,49
|876.553.252
|% -7,19
|
|TMPOL
|84,90
|5.984.333
|% -6,19
|
|THYAO
|242,80
|2.527.159.260
|% 0,62
|
|YKBNK
|21,28
|2.277.761.829
|% 4,83
|
|ISCTR
|23,24
|2.147.094.798
|% 4,12
|
|SASA
|41,86
|2.014.067.532
|% -2,70
|
|CATES
|69,50
|1.821.573.708
|% -7,64
|
|MOBTL
|5,36
|719.630.314
|% 9,84
|
|YKBNK
|21,28
|2.277.761.829
|% 4,83
|
|ISCTR
|23,24
|2.147.094.798
|% 4,12
|
|SKYMD
|11,49
|876.553.252
|% -7,19
|
|EKGYO
|7,04
|443.562.659
|% 1,15
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0298
|29,0373
|% 0,21
|
|Euro
|31,7215
|31,7428
|% 0,61
|
|Sterlin
|36,6491
|36,8329
|% 0,48
|
|Frank
|33,2118
|33,4119
|% 0,30
|
|Riyal
|7,7220
|7,7608
|% 0,28
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|944,30
|946,66
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.019,23
|1.023,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,81
|75,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,63
|2.033,93
|% 0,66
|