***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2023 17:56
***UFUK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
UFUK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229830
BIST
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18:057.260
En Düşük
|Değişim
|: -0,53%
|| -38,89
|Açılış
|: 7.282
|
|Önceki Kapanış
|: 7.299
|
7.215
En Yüksek
7.365
18:0529,4086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1361
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3700
|
29,4102
En Düşük
29,0967
18:0532,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,3747
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2500
|
32,7158
En Düşük
32,1313
18:051.965,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 27,84
|Açılış
|: 1.965,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.937,43
|
1.966,96
En Düşük
1.933,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MIATK
|31,68
|350.415.734
|% 10,00
|
|TMPOL
|93,50
|10.226.828
|% 10,00
|
|ZEDUR
|79,75
|25.697.974
|% 10,00
|
|ATAKP
|42,68
|120.461.140
|% 10,00
|
|BAYRK
|15,40
|34.101.592
|% 10,00
|
|KUYAS
|44,28
|7.191.338
|% -10,00
|
|SKBNK
|4,60
|25.929.961
|% -9,98
|
|ACSEL
|89,75
|122.188.991
|% -9,98
|
|VERUS
|162,90
|8.107.207
|% -9,95
|
|INVES
|258,25
|1.419.859
|% -9,94
|
|THYAO
|222,20
|5.879.095.387
|% -2,42
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|TUPRS
|146,20
|3.073.749.409
|% 1,88
|
|KONTR
|193,50
|1.510.788.543
|% 2,93
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|EKGYO
|6,76
|1.432.682.233
|% -1,17
|
|YKBNK
|19,16
|3.671.156.357
|% -4,01
|
|MRGYO
|4,55
|364.036.638
|% 9,90
|
|ZOREN
|4,00
|328.913.052
|% -0,99
|
|ODAS
|7,82
|482.433.668
|% 1,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,3984
|29,4086
|% 0,46
|
|Euro
|32,6995
|32,7145
|% 1,16
|
|Sterlin
|37,4703
|37,6582
|% 1,37
|
|Frank
|34,5742
|34,7825
|% 1,69
|
|Riyal
|7,8166
|7,8558
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,35
|24,38
|% 0,66
|
|Platin
|989,74
|991,13
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.166,42
|1.173,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,25
|80,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.078,83
|2.079,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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